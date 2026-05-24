İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddialarının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliği ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

"SALDIRGAN BİR GRUP VAR"

"Saldırgan bir grup var. Görüyorsunuz, buraya sabahın erken saatlerinde gelip buradaki arkadaşlarımıza saldırmak istediler. Bu, olacak şey mi? Koskoca CHP'yi bir grup, ne hale getirdi? Olacak şey değil. Utanç verici görüntüler. Bir yapı düşünün, 13 yıl burayı yöneteceksin, 13 yılın sonunda da AK Parti yargısından aldığın kararla sarayın korumalarıyla ve mafya ile buraya girmeye çalışacaksın. Türkiye, bu noktayı görsün. Sözde saray rejimine muhalefet ediyormuş bu arkadaşlar. Ama görüyoruz ki saray rejimine muhalefet değil; onların desteğiyle partimizi alıp oraya teslim edecekler. 86 milyonun bizlere, milli iradeye, yüzde 38 son seçimi aldığımız oya, birinciliğimize sahip çıkmasını istiyoruz.

"BU, MİLLETİN SORUNUDUR ARTIK"

Bu, sadece bizim sorunumuz değil; milletin sorunudur artık. 3 yıl sonra kurultayı iptal edip buraya polis zoruyla baskın yapacaksın. Bu kişilerin GBT soruşturmasını yapsak birçoğu gözaltına alınır. Bunlar, arkadaşlarımıza saldırıyor, tehdit ediyor. Silahlı insanlar var burada. Ne olacak? Sürekli oradan hakaretler, küfürler, tehditler, silah gösterenler... Silah gösteriyor adam. Kim adına? Orada görevi kayyum görevini tebliğ alan kişinin avukatı yapıyor bunları. Utanç verici bir tablo. Gerçekten ben dehşet içerisindeyim.

Biz, mücadeleyi yıllarca bu yüzden mi verdik? Yıllarca birisinin arkasından bu yüzden mi koştuk? Milyonlar, ona o yüzden mi oy verdi? 3 yıl bekle saraydan aldığın mazbatayı polis de şurayı teslim almaya geldi. Bu millet sana izin verir mi? Seni sokağa çıkartır mı? Utanmıyor musun? Bir parça ahlak, şeref diyorum. Şeref diyorum. Biz, meydanlarda abluka altına alındığımız zaman kendilerini koruyorduk. Şimdi onu koruduğumuz kişilerle birlikte, mafya artıklarıyla Genel Merkezi basıyorlar. Yazıklar olsun."

"BİZ, BUNU MİLLET ADINA YAPIYORUZ; BİZİM SUÇ ÖRGÜTLERİMİZ"

Genel Merkezi terk etmeyeceklerini belirten Başarır, "Buradayız. Arkadaşlarımız burada. Son ana kadar direneceğiz. Biz, bunu millet adına yapıyoruz. Dediğim gibi bizim tankımız, tomamız, suç örgütlerimiz yok. Biz, burada milletvekilleriyiz, il başkanlarıyız. Parti meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız var. Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarihi onu affetmeyecek" ifadelerini kullandı.