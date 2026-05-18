Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavgada elinde bıçak bulunan bir kişi, 2 kişiyi yaraladı. GÜVENLİK ETKİSİZ HALE GETİRDİ Saldırgan, alışveriş merkezinde bulunan güvenliklerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. HASTANEYE SEVK EDİLDİLER Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

