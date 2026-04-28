Amasya'nın Suluova ilçesinde, alkollü bir sürücünün kullandığı servis minibüsü yol kenarındaki durağa çarparak maddi hasara yol açtı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, dün ilçe merkezinde bulunan hemzemin geçide yakın bir kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki bir büfenin önünde bulunan kaldırıma çarpan araç, otobüs durağına çarparak durağı devirdi. Minibüs, hemzemin geçide birkaç metre kala tekerinin kopması sonucu durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kazadan saniyeler önce hemzemin geçitten geçen iki öğrencinin bulunduğu görüldü. Görüntülerde, minibüsün kontrolden çıkarak bulundukları yöne doğru geldiğini fark eden öğrencilerin hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde, servis minibüsü sürücüsünün 2.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde daha önce de alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı belirlenen sürücüye 50 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine yasal işlem kapsamında 2 yıl süreyle el konuldu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.