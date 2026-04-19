Değerli metal piyasalarına yönelik yayımladığı analiz raporunda Commerzbank, gümüşün önümüzdeki dönemdeki potansiyelini değerlendirdi.

Banka analistleri, piyasalardaki yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklemekle beraber, yatırımcıların son bir yılda tanık olduğu agresif değer kazanma sürecinin yerini daha kademeli ve dengeli bir artışa bırakacağını belirtti.

YÜKSELİŞ İVMESİNDE KADEMELİ YAVAŞLAMA

Banka tarafından yapılan değerlendirmelerde, emtia piyasalarındaki doygunluk ve ekonomik göstergelerdeki değişimlerin yükseliş hızını frenleyeceği belirtildi.

Yayımlanan raporda, gümüşün önümüzdeki aylarda değer kazanma olasılığının yüksek olduğu ancak son 12 aydaki çok hızlı tempo yerine daha sakin bir seyir izleneceği tahmin edildi. Bu doğrultuda banka, yıl ortası için 80 dolar, yıl sonu için ise 90 dolar hedefini paylaştı.

KÜRESEL GELİŞMELER VE JEOPOLİTİK ETKİLER

Gümüş fiyatları üzerindeki beklentilerin temelinde Orta Doğu’daki çatışmalar ve arz güvenliği yer alıyor. Bankanın temel senaryosuna göre, bölgedeki savaşın Mayıs ayında sona ermesi halinde petrol ve gümüş gibi emtialarda fiyat dengelenmesi görülebilir.

Aynı zamanda, ABD Federal Rezerv’in (Fed) faiz politikaları, doların küresel gücü ve tahvil getirileri de fiyatlar üzerinde baskı oluşturan faktörler olarak raporda yer aldı.

Mart ayında yaşanan yüzde 20’yi aşkın geri çekilmeye rağmen Commerzbank, uzun vadeli görünümün gümüş lehine kalmaya devam ettiğini savunuyor. Yatırımcılar için paylaşılan projeksiyonlar, gümüşün yılın son çeyreğinde 90 dolarlık zirveye ulaşmasının muhtemel olduğunu işaret ediyor.

