Almanya merkezli enerji şirketi E.ON, İngiltere'de rakibi Ovo'yu satın alacağını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, satın alma işleminin bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Almanya merkezli enerji şirketi E.ON,​​​​​​​ Ovo'yu satın almasıyla ülkedeki en büyük enerji tedarikçilerinden biri haline gelecek.

Söz konusu birleşme sonrasında şirketin yaklaşık 9,6 milyon müşteriye hizmet vermesi öngörülüyor.

Şirketler anlaşmanın detayına ilişkin açıklama yapmazken, satın almanın 600 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

E.ON İngiltere Üst Yöneticisi Chris Norbury, satın almaya ilişkin açıklamasında, İngiltere enerji sistemini değiştirmek için bir fırsat bulunduğunu belirterek, "Bu anlaşmanın özü, güneş enerjisi, piller, elektrikli araçlar ve tüm bunları uyumlu bir şekilde bir araya getirmek üzere tasarlanmış bir perakendeci ve kontrolün müşterilerde olduğu bir sistem ortaya çıkarmak." ifadesini kullandı.