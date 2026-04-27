Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Başak Schlosser, İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı'daki otelde konaklamaya başladı. Ancak genç kadın 23 Nisan'da kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Dilek Yaman Demir'in haberine göre, bir otel çalışanı, kadının diğer müşterilerle yaşadığı tartışmalar sonrası şikayet üzerine odasının değiştirildiğini iddia etti. Adli tabip, ölümü şüpheli olarak raporladı.

OTEL KAMERALARINDA 9 SAATLİK KAYIP

Başak Schlosser intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü sorusuna cevap arayan savcılık, oteldeki 9 saatlik kamera kayıtlarına da ulaşamadı. Cihaza incelenmek üzere el konuldu.

ÖLMEDEN İKİ GÜN ÖNCE TAKİP EDİLDİĞİ İÇİN YARDIM İSTEMİŞ

Üstelik genç kadının ölmeden iki gün önce takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala girerek, yardım istediği ortaya çıktı. İş yeri sahibi, ölen genç kadının 21 Nisan'da dükkanına sığındığını belirtip "Telefonda polisle görüşüyordu, 'Abi beni kaçırmaya çalışıyorlar.' dedi." ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ 5 KİŞİ VAR

Polis; otel sahibi, otel çalışanları ve genç kadınla son görülen bir genci gözaltına aldı. Beş şüphelinin boğuşma ihtimaline karşı, kan ve tırnak arası DNA örnekleri alındı. Soruşturma sürüyor.