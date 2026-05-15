Almanya'nın Brandenburg eyaletinde görev yapan 46 yaşındaki bir doktor hakkında, çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Bir annenin, çocuğunun istismara uğramış olabileceği şüphesiyle yetkililere başvurması üzerine başlatılan süreçte, ismi açıklanmayan zanlının geçtiğimiz Kasım ayından bu yana tutuklu bulunduğu bildirildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin 2013 ile 2025 yılları arasındaki dönemi kapsayan toplam 130 ayrı cinsel istismar eylemiyle suçlandığı belirtildi. Soruşturma birimleri, söz konusu olaylardan etkilenen çocuk sayısı hakkında henüz resmi bir sayı paylaşmadı. Şüpheli doktora yönelik resmi suçlamaların 6 Mayıs tarihinde yöneltildiği ve tutukluluk halinin sürdüğü aktarıldı.

Soruşturma süresince doktorun adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri depolama cihazına el konulduğu ve bu materyallerin inceleme altına alındığı öğrenildi. Potsdam Bölge Mahkemesi'nin, sunulan deliller ışığında davanın görülüp görülmeyeceğine dair kararını önümüzdeki süreçte vermesi bekleniyor.