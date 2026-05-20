İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uluslararası arama kaydı bulunan V.B.'nin İstanbul'da saklandığı yönünde bilgiye ulaştı. İncelemelerde şüphelinin, deşifre olması zor olan bazı kriptolu mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti organizasyonlarını yönettiği ve farklı ülkeler arasında tonlarca ağırlıkta uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şebekenin lider kadrosunda yer aldığı tespit edildi.
ŞİŞLİ'DE BASKIN YAPILDI
Almanya yetkili makamlarınca da "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla difüzyon mesajıyla (acil yakalama emri) köşe bucak aranan zanlının, Şişli ilçesinde bir adreste gizlendiği belirlendi. Harekete geçen narkotik timleri ve özel harekat polisleri, belirlenen adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan baskında uluslararası uyuşturucu kaçakçısı V.B. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.