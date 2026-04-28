Doruk Maden işçilerinin süren direnişinin ardından talepleri kabul edildi; grev sonlandırıldı.

Söz konusu süreçle ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Madencilik'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, şirketin farklı alanlarda da benzer sorunlar yaşadığını belirterek, "Fırıncıyla, servisçiyle sürekli problemleri var. Biz de sürekli müdahale etmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU ŞİRKETE BİR DAHA RUHSAT VERMEM'

Sabah'ın aktardığına göre, Eskişehir'deki maden işçilerinde de aynı durumun olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Fakat burada farklı bir şey oldu” diyerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli üretim kömüre 2029 yılına kadar satın alma garantisi için Meclis'ten yetki aldıklarını söyledi.

"Eğer alım garantisi vermesek çalışma şansları yoktu” diyen Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviği vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun. Enerji Bakanlığı'nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem."