Orta Doğu’daki belirsizlikler ve yükselen ABD tahvil faizlerinin etkisiyle, altın fiyatlarında düşüşler yaşanıyor.

Ons fiyatı, 4 bin 500 doların da altına gerildi ve son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın fiyat da 6 bin 500 TL sınırına kadar çekildi.

Yatırımcılar “Şimdi ne olacak? Atın alınır mı satılır mı?” sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar...

PİYASA GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Piyasada gözler enerji fiyatları, enflasyon beklentileri, tahvil getirileri ve dolara odaklanmış durumda. Orta Doğu krizi ve enerji piyasalarındaki arz aksamaları, piyasaların düşük faiz oranlarına hazırlandığı bir dönemde enflasyon beklentilerini yeniden yükseltti. Yüksek enerji fiyatları da doğrudan enflasyona ve dolayısıyla devlet tahvil getirilerine yansırken, aynı zamanda dolar endeksine destek sağladı.

“ALTIN İÇİN ZORLU ORTAM”

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen “Bu kombinasyon, altın için zorlu bir ortam getirdi. Yükselen getiriler, getiri sağlamayan bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini artırırken, daha güçlü bir dolar yatırımcıların talebini baskıladı. Sonuç olarak, normalde beklenen güvenli liman tepkisi karmaşık hale geldi. Jeopolitik gerilimlerde tırmanış, enerji fiyatlarında ve enflasyon beklentilerinde başka bir artışı tetiklerse, altın üzerinde baskı oluşturabilir” ifadelerine yer verdi.

ALTINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Enflasyonist baskıların hafiflemeye başlaması durumunda altında merkez bankası talebinin de daha baskın bir itici güç olarak yeniden ortaya çıkabileceğini ifade eden Hansen, “Şimdilik altın, kısa vadeli makro olumsuzluklar ve uzun vadeli yapısal destek arasında sıkışmış durumda. Piyasalar daha fazla netlik beklerken, altın belirsiz bir yönde bekleme pozisyonunda” açıklamasında bulundu.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.355 doların destek ve 50 günlük ortalamaya işaret eden 4.705 doların direnç olduğunu aktaran Hansen, “ABD’de 30 yıllık tahvil getirilerinin 5,18 ile 2007 sonrası en yüksek seviyelere yönelmesi, altın fiyatını baskıladı” şeklinde konuştu.

ALTINA YÖNELİK POZİTİF BEKLENTİLER

Altında uzun vadeli yatırımcıların ise farklı bir noktaya odaklanmaya devam ettiğini aktaran Hansen, “ABD’de artan mali borç yükleri yeniden dikkat çekiyor. Aynı zamanda yüksek enflasyon, geleneksel sabit gelir getirileri zorlamaya devam ederken, rezerv çeşitlendirmesi ve dolardan uzaklaşma eğilimleri, uzun vadede altın için destekleyici temalar” görüşünü savundu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.