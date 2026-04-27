Lavanta bitkisi bir kez dikildikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca ürün verebiliyor. Bu özelliği sayesinde her yıl yeniden ekim maliyeti gerektirmiyor ve üreticiye uzun vadeli kazanç sağlıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısı sayesinde su ihtiyacının da düşük olması, lavantayı özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde öne çıkarıyor.

Türkiye’de lavanta üretimi son yıllarda hızlı bir artış gösterdi. Ekim alanları genişlerken yıllık üretim binlerce ton seviyesine ulaştı. Özellikle Isparta başta olmak üzere bazı bölgelerde yoğunlaşan üretim, hem iç piyasada hem de ihracatta dikkat çekiyor. Lavantanın ham hali düşük fiyatlarla alıcı bulsa da, yağ ve işlenmiş ürünlere dönüştürüldüğünde değeri katlanarak artıyor ve üreticisine çok daha yüksek kazanç sağlıyor.

TALEP ARTIYOR, KAZANÇ YÜKSELİYOR

Lavanta yalnızca tarım ürünü olarak değil; kozmetik, temizlik, gıda ve aromaterapi sektörlerinde de yoğun şekilde kullanılıyor. Özellikle lavanta yağı, sabun, krem ve kolonya üretiminde büyük talep görüyor.

Artan talep, üreticilerin kazancına da doğrudan yansıyor. Bazı üreticiler, küçük arazilerden bile ciddi gelir elde edebildiklerini ifade ediyor.

KİLOSU VE YAĞI NE KADAR?

Lavanta üretiminde kazancı belirleyen en önemli unsurlardan biri ürünün nasıl değerlendirildiği oluyor. Türkiye’de lavantanın kuru çiçeği genellikle kilosu 40 ila 100 TL arasında alıcı bulurken, işlenip yağa dönüştürüldüğünde değeri ciddi oranda artıyor. Lavanta yağı ise kalitesine göre litre başına 1.500 ila 4.000 TL arasında değişen fiyatlarla satılabiliyor.

Uzmanlara göre asıl kazanç, ham ürünü satmak yerine işleyerek katma değer oluşturmakla elde ediliyor. Bu nedenle son yıllarda birçok üretici, lavantayı yağ ve kozmetik ürünlere dönüştürerek gelirini artırmayı hedefliyor.

KÜÇÜK ARAZİDE BÜYÜK GELİR

Lavanta üretimi, geniş arazilere ihtiyaç duymadan da yapılabiliyor. Bu da küçük ölçekli üreticiler için önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca son yıllarda lavanta tarlaları turizm açısından da ilgi görmeye başladı.

Mor renkli tarlalar, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelirken, bu durum üreticilere ek gelir fırsatı sunuyor.

UZMANLARDAN UYARI

Her ne kadar kazançlı bir ürün olarak öne çıksa da uzmanlar, lavanta yetiştiriciliğine başlamadan önce bölgenin iklim şartlarının iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtiyor. Doğru bakım ve uygun hasat yöntemleriyle verimin artırılabileceği ifade ediliyor.

Doğru planlama ile yetiştirilen lavanta, uzun yıllar boyunca üreticisine düzenli gelir sağlayan 'altın değerinde' bir bitki olarak öne çıkıyor.