Piyasalar yoğun bir haftaya başladı. ABD'den, Breziya'ya, Brezilya'dan Japonya'ya faiz kararları yakından takip edilecek. Çarşamba günü Fed'in açıklayacağı faiz kararı piyasaları nasıl etkileyeceği yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı.

Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle piyasalarda yer yerinden oynadı. Yükselen petrol fiyatları sonrası, merkez bankalarının eli kolu bağlandı. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu etkileyebileceği düşüncesi, merkez bankalarında sıkı duruşu yeniden gündeme getirdi.

Petrolün 9 Mart'ta 120 dolara kadar yükselmesinin ardından altın ve gümüş gibi değerli metallerde sert geri çekilmeler görüldü. Ons altın 4 bin 998 dolara gerilerken, gümüş ise 78 dolara düştü.

Piyasalarda yaşanan oynaklık sonrasında merkez bankalarının alacağı kararlar ise merak edilmeye başlandı.

FED'İN KARARI NE OLACAK?

ABD’de Şubat ayı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, Beyaz Saray ile Fed arasındaki "faiz" gerilimini yeniden alevlendirdi. Başkan Donald Trump’ın ekonomik büyümeyi desteklemek adına uzun süredir dile getirdiği faiz indirimi talebi, zayıf istihdam verisiyle yeni bir dayanak kazandı. Ancak madalyonun diğer yüzünde, hızla tırmanan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişesi yer alıyor.

Gelecek hafta çarşamba günü iki günlük maratonunu tamamlayacak olan Fed’in, faizleri üst üste ikinci kez sabit tutması bekleniyor. Piyasa oyuncuları, enflasyon baskısı nedeniyle bu yılki faiz indirimi beklentilerini rafa kaldırmaya başlarken, gözler Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

FED'İN MASADAKİ DİĞER SENARYOLARI

Piyasalar her ne kadar "sabit tutma" kararına odaklansa da, ekonomik verilerdeki ani değişimler iki uç senaryoyu da masada tutuyor:

Faiz İndirimi İhtimali: Eğer istihdamdaki zayıflama derinleşir ve ekonomik durgunluk (resesyon) sinyalleri güçlenirse, Fed "yumuşak iniş"i sağlamak adına beklenmedik bir indirim hamlesi yapabilir. Bu durum, Trump yönetiminin elini güçlendirecek bir adım olarak görülüyor.

Faiz Artırımı İhtimali: Petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji maliyetlerini ve dolayısıyla genel enflasyonu kontrolden çıkarması durumunda, Fed "şahin" bir duruş sergileyerek faiz artırım silahını tekrar çekebilir. Bu, piyasalar için en sert sürpriz olur.

FAİZ KARARLARININ PİYASAYA ETKİSİ

Merkez bankalarının alacağı kararlar, yatırım araçları üzerinde doğrudan bir "fırtına" ya da "bahar havası" yaratma potansiyeline sahip:

Faiz Artırımı Durumunda: Dolar endeksi (DXY) küresel ölçekte değer kazanır. Faiz getirisi olmayan Altın ve gümüş üzerinde baskı artar ve fiyatlarda geri çekilme görülür.

Faiz İndirimi Durumunda: Doların küresel rezerv gücü zayıflarken, yatırımcılar güvenli limanlara yönelir. Bu senaryo, Altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü sert rallileri tetikleyebilir.

Sabit Tutma Kararı: Mevcut belirsizliğin sürmesi anlamına gelir. Bu durumda piyasalar, karar metnindeki "satır arası" mesajlara odaklanır. Eğer Fed "bekle-gör" stratejisini şahin bir tonda açıklarsa dolar güçlü kalır; güvercin bir ton kullanılırsa altın ve gümüş nefes alır.

AVRUPA'DA ENFLASYON KABUSU GERİ DÖNÜYOR

Sadece ABD değil; perşembe günü Avrupa (ECB), İngiltere (BoE) ve İsviçre (SNB) merkez bankaları da sahne alacak. Enerjide dışa bağımlı olan Avrupa, petrol fiyatlarındaki artışla "geçici olmayan" bir enflasyon sarmalına girmekten korkuyor. İngiltere’de daha birkaç hafta önce konuşulan faiz indirimleri tamamen gündemden düşerken, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın artan fiyat baskıları karşısında nasıl bir savunma yapacağı merak konusu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.