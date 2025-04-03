Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Euro/dolar paritesinin son 10 yılın en hızlı artışını göstermesi, altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri ise piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

FITCH ÇİN'İN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Fitch konsolide bazda, Çin'in genel hükümet açığının 2024'teki yüzde 6,5'ten 2025'te GSYH'nin yüzde 8,4'üne yükseleceğini tahmin ediyor.

Kredi notunun görünümü not artırımının ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

2024'te yüzde 5,0 olan büyümenin 2025'te yüzde 4,4 olacağı öngörülüyor.

ONS ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın yatırımcıları gram altından çok ons altını takip ederken, ons altındaki yükseliş euro/dolar paritesindeki güçlenme nedeniyle yerini düşüşe bıraktı. ABD ekonomisine dair olumsuz beklentiler, doları diğer para birimleri karşısında zayıflatırken, bu durum euroyu destekledi. Eurodaki güçlenme, ons altının değer kaybetmesine yol açtı ve gram altını da olumsuz etkiledi.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ons altında görülen geri çekilmelerin etkisiyle, gram altında da düşüş yaşandı. Sabah sansında 3 bin 850 lirada olan gram altın yüzde 3,32 değer kaybederek 3 bin 722 liraya geriledi.

ABD'NİN GÜMRÜK TARİFELERİ PİYASALARI ALT ÜST ETTİ

ABD’nin beklenen gümrük tarifelerini açıklaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırarak ons altın fiyatlarında kısa süreli bir rekor yükselişe neden oldu. Ancak bu politikalar, tarifeye maruz kalan ülkeler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Uzmanlar, Trump’ın agresif politika duruşunun ABD ekonomisinin büyüme hızını yavaşlatacağı ve enflasyonu artıracağı görüşünde birleşiyor. Bu durum, altın fiyatlarını desteklese de eurodaki yükseliş nedeniyle ons bazında kayıplar yaşandı.

ALTIN ALIMI YAPILMALI MI?

Piyasalardaki bu dalgalanmalar, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Euro/dolar paritesindeki hareketler ve ABD’nin ekonomik politikaları, altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam edecek gibi görünüyor. Uzmanlar, yatırımcıların küresel gelişmeleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

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