Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları, altına olan talebi artırarak fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Ancak sert yükselişin ardından altın fiyatlarında düşüş başladı.
Dün 3.004 dolar ile tarihi zirveyi gören ons altın, bugün 2.992 dolara geriledi. Yılbaşından bu yana 384 dolar değer kazanan ons altın, yatırımcıların yakın takibinde.
Türkiye'de de altın fiyatları bu dalgalanmadan etkilendi. Gram altın, rekor kırdığı 3.543 TL seviyesinden 3.516 TL'ye geriledi. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da düşüş gözlendi.
Ekonomistler, küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları yukarı yönlü desteklediğini, ancak sert yükselişlerin ardından kar satışlarının gelmesinin doğal olduğunu belirtiyor.
İşte 15 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları:
📉 Gram altın: 3.515,47 TL (alış) - 3.516,66 TL (satış)
📉 Çeyrek altın: 5.753,00 TL (alış) - 5.811,00 TL (satış)
📉 Yarım altın: 11.506,00 TL (alış) - 11.621,00 TL (satış)
📉 Tam altın: 22.701,64 TL (alış) - 23.145,62 TL (satış)
📉 Cumhuriyet altını: 22.942,00 TL (alış) - 23.146,00 TL (satış)
📉 Ons altın: 2.992,76 dolar