Küresel piyasaların yakından takip ettiği yatırım bankası Goldman Sachs Group, yayımladığı son analizde merkez bankalarının altın talebine dikkat çekti. Banka analizine göre resmi kurumların rezerv çeşitlendirme çabaları altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen temel unsur olmaya devam edecek.

ALIMLAR AYLIK ORTALAMA 60 TONA ÇIKABİLİR

Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından 15 Mayıs tarihli notta paylaşılan verilere göre, merkez bankalarının altın alımlarının 2026 yılı boyunca aylık ortalama 60 tona yükselmesi bekleniyor. Revize edilen tahmin çerçevesinde, mart ayı itibarıyla 12 aylık hareketli alım ortalamasının, önceki tahmin olan 29 tondan 50 tona yükseldiği belirtildi.

Analistler, merkez bankaları nezdinde altına yönelik "güçlü bir temel ilgi" olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Son jeopolitik gelişmeler, rezervlerdeki çeşitlendirme eğilimini muhtemelen daha da pekiştirecektir."

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FAİZ BASKISI

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların başlangıcından bu yana dalgalı bir seyir izliyor. Artan enerji maliyetlerinin küresel enflasyonist baskıyı tetiklemesi, merkez bankalarının para politikalarında gevşemeye gitme ihtimalini zayıflatıyor. Çatışmaların sona ermesine dair bir emarenin bulunmaması, küresel tahvil piyasalarında satış baskısı yaratırken, getiri sunmayan bir varlık olan altın üzerinde de baskı oluşturuyor.

FİYAT TAHMİNLERİNDE İYİMSER BEKELNTİ KORUNUYOR

Dünya Altın Konseyi'nin ilk çeyrekte 244 tonluk alım gerçekleştiğini açıklamasının ardından Goldman, fiyat hedeflerini güncel tuttu. Pazartesi günü ons başına 4.530 dolar seviyelerinde işlem gören altın, ocak ayındaki 5.600 dolarlık rekorunun altında kalsa da Goldman, yıl sonu için 5.400 dolarlık boğa (yükseliş) hedefini korudu. Benzer tahminler yakın zamanda UBS ve ANZ bankalarından da gelmişti.

KISA VADELİ NAKİT İHTİYACI RİSK OLUŞTURABİLİR

Banka, uzun vadeli iyimserliğine rağmen kısa vade için temkinli bir duruş sergiliyor. Analistler, hisse senedi piyasalarında yüksek faiz oranları veya zayıf büyüme beklentileri nedeniyle yaşanabilecek olası bir satış dalgasında, özel yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için altına yönelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Goldman Sachs, merkez bankası alımlarını tahmin etme yöntemini de güncelledi. Daha önce Birleşik Krallık ticaret verilerine dayanan metodolojinin, piyasadaki mevcut değişimleri artık tam olarak yansıtmadığı belirtilerek yeni bir hesaplama modeline geçildiği ifade edildi.