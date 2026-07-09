Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile savaşı sona erdirmeye yönelik geçici anlaşmanın “sona erdiğini” açıklamasının ardından yükselen enflasyon ve faiz endişelerinin yeniden gündeme gelmesiyle sert düşerken, petrol fiyatları yükseldi.

Ons altın, dün akşam seansında 4 bin 20 dolara geriledi. Bugün sabah seansında 07.55'te ons altın 4 bin 63 dolar seviyesinde hareketleniyor.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın dün akşam seansında 6 bin 58 liraya geriledi. Gram altın bugün sabah seansında 07.55'te 6 bin 139 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı ile resmi rakamlar arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 172 liradan çeyrek altın ise 10 bin 95 liradan satılıyor.

Petrol fiyatlarında yükselişlerin olduğu görülüyor. Brent petrol dün 80.55 dolara yükseldi. Bugün sabah seansında 07.55'te 78,92 dolarda bulunuyor.

ORTA DOĞU GERİLDİ

ABD ordusu, Trump’ın çatışmayı sona erdirmek amacıyla imzalanan mutabakatın “sona erdiğini” söylemesinden saatler sonra, Hürmüz Boğazı’nı deniz trafiğine açık tutmayı hedefleyen yeni saldırılar başlattığını açıkladı.

FED BAŞKANI SADE YAKLAŞIMA YÖNELDİ

Geçen ay yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında da yüksek enflasyona ilişkin kaygılar arttı. Yetkililer, fiyat artışlarının daha geniş bir alana yayıldığı ve faiz artışlarını gerektirebileceği endişelerine rağmen, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın daha sade para politikası yaklaşımını benimsedi.

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