ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan askeri gerilim, küresel ekonomiyi derinden sarsmaya devam ediyor.

Taraflar arasındaki müzakerelerden beklenen uzlaşmanın çıkmaması, brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklerken, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor.

Finansal Analist İslam Memiş, yeni haftaya dair öngörülerini paylaşırken bu belirsizliğin piyasa üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

PİYASALAR "ARAFTA" KALDI

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, haftalık açılışı şu sözlerle değerlendirdi:

"Piyasalarda yine petrol fiyatlarının yükseldiği, petrol karşısındaki bütün varlıkların değer kaybettiği bir haftaya başlıyoruz. Eğer anlaşma çıksaydı bahar havasında bir haftaya başlayacaktık ki haftayı özellikle arafta bıraktılar ve %50 %50 bir ihtimal vardı" dedi.

VERİ YAĞMURU VE ENFLASYON BASKISI

Piyasaların gözü sadece savaş haberlerinde değil, aynı zamanda küresel ekonominin rotasını çizecek olan kritik enflasyon rakamlarında olacak. Memiş, bu hafta açıklanacak verilerin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Şu anda bir anlaşma çıkmadı ve piyasalar için bu hafta oldukça yoğun ve kritik bir haftaya başlıyoruz. Ülkelerin enflasyon rakamları var. Mesela sabah Çin'in enflasyon rakamı açıklandı. Yarın Almanya ve Amerika'da TÜFE verileri var. Yine çarşamba günü Amerika'da ÜFE verisi var. Bunlar önemli. Petrol fiyatlarının getirmiş olduğu enflasyon rakamları bütün gelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çarşamba akşamı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları var. Savaş tarafında ve enflasyon tarafındaki açıklamaları oldukça önemli olacak" şeklinde açıklamada bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TEKNİK SEVİYELER

Anlaşma çıkmamasının ons altına satış baskısı getirdiğini belirten analist, güncel rakamlar üzerinden şu analizi yaptı:

"Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 1 satıcılı anlaşma gelmediği için 4.666 dolar seviyesinde.

Burada 4.650 yukarıda 4.800 dolar seviyesi var. Bu bant aralığı teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Gümüş yatay başladı $80 seviyesinden. Çünkü altın gümüş rasyosu düşük olduğu için gümüş biraz daha yatay, biraz daha güç topladı bu hafta. Geçen haftanın birincisi de aslında gümüştü" dedi.

"SERT DALGALANMALARA HAZIR OLUN"

Haftanın genel özetini ve yatırımcıyı bekleyen asıl fırtınayı ise şu sözlerle özetledi:

"Brent petrolün varil fiyatı $109 seviyesinde, %4 yüksek şu anda. Burada da yine teknik olarak $104-110 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta volatilite bayağı yüksek olacak. Piyasalar hop kalkar, hop oturur.

Çünkü Bayağı ekonomik önemli veriler var. Yine savaş gölgesinde ekonomik veriler açıklanacak. Tabii ki Amerika tarafından gelen, İran tarafından gelen açıklamalarda piyasalarda sert dalgalanmayı desteklenmesini bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.