Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girilirken altın fiyatlarında denge arayışı sürüyor. 27 Mart 2026 itibarıyla piyasalardaki son rakamlar şu şekilde:

Gram Altın (Spot): 6.335 TL

Gram Altın (Fiziki/Kapalıçarşı): 6.690 TL

Ons Altın: 4.430 Dolar

Çeyrek Altın: 12.445 TL

Ons altın tarafında haftalık değer kaybı %-1,50 seviyesine ulaşırken, kıymetli metal 2023 yılından bu yana ilk kez 4 haftalık üst üste düşüş serisine doğru ilerliyor. Özellikle spot ve fiziki piyasa arasındaki makasın, 1 kilogram altın için 8 bin dolar seviyelerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

FİYATLAR ÜZERİNDEKİ BASKININ NEDENLERİ

Wells Fargo tarafından yayımlanan son yatırım stratejisi raporunda, altın fiyatlarındaki geri çekilmenin temel nedenleri açıklandı. Analistlere göre; ABD dolarındaki güçlenme, tahvil getirilerindeki artış ve Fed’in faiz indirimlerine dair beklentilerin ötelenmesi altın üzerinde "baş rüzgarı" etkisi yaratıyor.

Raporda, reel faizlerdeki artışın, getiri sağlamayan bir varlık olan altını elde tutma maliyetini (fırsat maliyeti) artırdığı ve bunun da yatırımcı talebini baskıladığı vurgulandı.

ORTADOĞU VE ENERJİ MALİYETLERİNİN ENFLASYON ETKİSİ

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Brent petrol fiyatlarının varil başına 105 doların üzerine çıkması, küresel enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamaları enerji maliyetlerini artırırken, bu durum merkez bankalarının "yüksek faiz" politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentisini doğurdu.

CME Group FedWatch verilerine göre, piyasa oyuncuları 2026 yılı içinde bir faiz indirimi beklemezken, yıl sonuna kadar bir faiz artışı olasılığını %35 olarak fiyatlıyor.

DEV BANKANIN 2026 SONU ALTIN HEDEFİ

Kısa vadeli makroekonomik engellere rağmen Wells Fargo, altının uzun vadeli görünümü konusunda iyimserliğini koruyor. Bankanın projeksiyonuna göre, ons altın fiyatı 2026 yılı sonunda 6.100 - 6.300 dolar bandına ulaşabilir.

Banka bu iyimser beklentisini şu dayanaklara bağlıyor:

Merkez Bankası Talebi: Dünya genelindeki merkez bankalarının altın alımlarının yapısal bir destek oluşturması.

Stratejik Fırsat: Mevcut geri çekilmelerin, uzun vadeli pozisyon almak isteyen yatırımcılar için "taktik bir fırsat" sunması.

Normalleşme Beklentisi: Yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyon baskılarının azalması ve tahvil faizlerinin gevşemesiyle altının önündeki engellerin kalkacağı öngörüsü.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN ROLÜNÜ GERİ KAZANABİLİR Mİ?

Son bir aydır geleneksel "güvenli liman" performansından uzak bir seyir izleyen altın, yüksek faiz ve güçlü dolar kıskacında bulunuyor. Ancak Wells Fargo analistleri, çatışma ortamı istikrar kazandıkça ve dolar endeksinde nihai bir ılımlaşma görüldükçe, sermayenin yeniden değerli metallere yönelebileceğini belirtiyor.