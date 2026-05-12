Orta Doğu'daki gerilimlerin son bulmamasıyla birlikte Amerika Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimlerinin de ötelenmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Ancak bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi güçlü istihdam verisini desteklerse altında büyük hareketler bekleniyor.

ALTIN SERT DÜŞTÜ

Asya seansında üç haftanın zirvesini gören ons altın, ABD TÜFE verileri öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu ve Orta Doğu’da tırmanan gerilimle birlikte kazançlarını geri verdi.

Ons altın 4.773 dolara kadar fırladıktan sonra sabah seansında TSİ 08.03'te 4.717 dolarda hareketleniyor.

Gram altın da ons altındaki hareketten dolayı serbest piyasada 6.885 lirada bulunuyor. Kapalıçarşı'da ise altının gramı 6.909 liradan satılırken alış fiyatı 6.815 liradan yapılıyor. Önceki günlerle karşılaştırıldığında alış-satış makası daha stabil durumda.

Öte yandan gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketlilik var. 87,19 dolara kadar çıkan gümüşün onsu TSİ 08.03'te 85,82 dolarda yatay seyrediyor. Gram gümüş tarafı ise 125,29 lirada dengeleniyor.

Orta Doğu’dan gelen olumsuz haber akışı ve ABD-İran barış umutlarının zayıflaması, doları desteklerken altının yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.

ORTA DOĞU'DA TANSİYON YÜKSELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın nükleer programı ve stratejik Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle İran’ın sunduğu barış önerisini geri çevirdi. CNN’de yer alan haberlere göre, stratejik su yollarının kapalı kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Trump, müzakere sürecindeki tıkanıklık nedeniyle askeri seçenekleri yeniden masaya yatırmış durumda. Bu jeopolitik riskler, enerji fiyatları üzerinden enflasyonist kaygıları tetiklerken, dolara olan talebi artırarak faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

PİYASALAR FED'İN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yeniden körükleyebileceği endişesiyle piyasalar, Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 25 seviyesinde fiyatlamaya devam ediyor.

Bugün açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed’in para politikasına dair en net sinyali verecek. Şahin Fed beklentileri, doları ayakta tutarak altının geri çekilmesine neden oldu. Ancak satışların devamının gelmemesi, aşağı yönlü pozisyon alacak yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.