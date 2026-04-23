Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı yayında piyasaların güncel durumunu, altın ve gümüşteki sert fiyat hareketlerini ve küresel sistemin emtia üzerindeki stratejilerini analiz etti. Memiş, teknik analizlerin devre dışı kaldığı, manipülasyonun ön planda olduğu yeni bir finansal düzenin yaşandığını belirtti.

"2026 BİR MANİPÜLASYON YILIDIR"

İslam Memiş, 2026 yılına dair öngörülerini paylaşırken bu yılın klasik bir yatırım döneminden farklı olduğunu ifade etti. Memiş, "2026 yılı para kazanma yılı değildir, manipülasyon yılıdır. Yıl sonuna kadar her ay piyasalardaki manipülasyonu bilerek sürdürecekler. Bu nedenle kısa vadeli işlemlerden uzak durulmalı ve eldeki varlıklara sahip çıkılmalı," dedi.

ALTIN SAVAŞ DÖNEMİNDE NEDEN DEĞER KAYBETTİ?

Savaş dönemlerinde yükselmesi beklenen altının neden düştüğüne dair soruya yanıt veren Memiş, durumun "teminat tamamlama çağrıları" (margin call) ile ilgili olduğunu belirtti. Memiş süreci şu sözlerle özetledi:

"Sistemi yönetenler, savaşın maliyetini ETF'lerde işlem yapan yatırımcılardan ve Merkez Bankalarından çıkarıyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla nakit ihtiyacı duyan Körfez ülkeleri varlıklarını satmak zorunda bırakıldı. Birileri satarken ABD dolarla bu varlıkları topluyor. Matematik çok basit: Dolar endeksi yükselirken altın fiyatları geriletiliyor."

EMTİA PİYASASINDA "SİSTEM POLİTİKASI" VE TRUMP VURGUSU

Piyasalardaki sert hareketlerin arkasında ABD’nin bir sistem politikası olduğunu savunan Memiş, bu stratejinin Donald Trump tarafından kurgulandığını iddia etti. ABD'nin petrol ve emtia piyasasındaki hakimiyetini pekiştirdiğini belirten analist, "Altını takip etmek isteyen ABD’yi, gümüşü takip etmek isteyen Çin’i, bakırı takip etmek isteyen ise Elon Musk’ı izlemeli," tavsiyesinde bulundu.

MERKEZ BANKASI VE İÇ PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi %37 seviyesinde sabit tutmasını "bekle-gör" politikası olarak tanımlayan Memiş, bu hamlenin doğru olduğunu ancak önümüzdeki süreçte enflasyon verilerinin belirleyici olacağını söyledi. İç piyasada asgari ücret, emeklilik ve çarşı-pazar fiyatlarındaki gerçeklerin toplumda bir huzursuzluk yarattığını, bunun da siyasi tartışmaları beraberinde getirdiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ HEDEFLER

Gelecek dönem beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, gram altın için kritik seviyeleri açıkladı:

Kısa Vade: Mayıs ayında yükseliş trendinin başlaması bekleniyor.

Yaz Dönemi: Temmuz ve ağustos aylarında 8.000 TL ve üzerindeki rakamlar tekrar görülebilir.

Yıl Sonu: Doların desteğiyle birlikte yıl sonuna kadar 5 haneli (10.000 TL ve üzeri) rakamlar öngörülüyor.

Memiş, altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar için 7.000 TL altındaki seviyelerin bir fırsat sunmaya devam ettiğini belirterek, fiyata değil miktara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.