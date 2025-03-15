Küresel ticaret savaşları ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken, altın fiyatları dün tarihi bir dönük noktası yaşayarak ilk kez 3000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ons altın, 3.017,11 dolar ile yeni bir rekora imza atarken, 2025 yılının başından itibaren fiyatlar yaklaşık yüzde 15 oranında artış gösterdi ve bu yükseliş gram altının fiyatını da etkiledi. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, hedef fiyatlarda da yukarı yönlü revizelere neden oldu.

3500 DOLARI ÖNGÖRMESİ MÜMKÜN

Avustralya merkezli Macquarie Group, altının üçüncü çeyrekte 3.500 dolar seviyesini görebileceğini öngördüğünü açıkladı. Macquarie Emtia Strateji Müdürü Marcus Garvey, "Altın, beklentilerimizin çok üzerinde bir performans gösterdi. 2025'in üçüncü çeyreğinde ons fiyatının ortalama 3.150 dolara ulaşması ve en yüksek 3.500 doları görmesi mümkün" şeklinde ifadelere yer verdi.

GOLDMAN SACHS VE BNP PARİBAS'TAN YÜKSEK TAHMİNLER

Goldman Sachs analistleri, geçtiğimiz ay yıl sonu altın fiyat tahminlerini 2.890 dolardan 3.100 dolara çıkarırken, BNP Paribas ise, ikinci çeyrekte ons fiyatının 3.100 doların üzerine çıkacağını belirtti. BNP stratejisti David Wilson, "Trump yönetiminin gümrük vergisi tehditleri ve uluslararası ilişkilerdeki belirsizlikler, altın fiyatlarını destekliyor" dedi.