Anahtarlarınızı, randevuları ya da doğum günlerini unuttuğunuzda, bu durum çoğu zaman bilişsel zayıflıkla ilişkilendirilse de, aslında üstün zekanın bir belirtisi de olabilir. Kanadalı nörobilimciler Paul Frankland ve Blake Richards, bu şaşırtıcı keşfi ortaya koymuş durumda.

psychologies'in haberine göre Neuron dergisinde yayımlanan bir çalışmada, unutmanın hafıza kusuru olmadığı, aksine beynin zekayı destekleyen önemli bir işlevi olduğu savunuluyor. Dr. Frédéric Saldmann, "Vital!" adlı kitabında (Albin Michel), Toronto Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bu görüşünü doğruluyor.

Hafıza kaybı beyinde yer açıyor

Dr. Saldmann, "Herhangi bir şeyi, örneğin isimleri veya yerleri hatırlamıyorsanız hemen paniğe kapılmayın" diyerek sakin olunması gerektiğini vurguluyor. "Aklımıza genellikle Alzheimer hastalığı ya da diğer dejeneratif hastalıklar gibi endişe verici durumlar gelse de, çoğu zaman durum böyle değildir." Alzheimer hastalığında ise hafıza problemleri, hastanın günlük işlevlerini etkileyebilecek seviyeye ulaşır. Küçük şeyleri unutmak ve sonradan hatırlamak normal bir durumken, nörobilişsel bozukluğu olan kişiler daha sık unutma yaşar ve yakın geçmişteki bilgileri hatırlamakta zorluk çekerler.

Eğer unutmak istediğiniz bilgiler, günlük yaşamınıza ve projelerinize gerçekten bir etkisi olmuyorsa, bu tür unutkanlıklar genellikle zararsız ve hatta faydalı olabilir. Doktor, "Hafızanızda yer açarak, önemsiz detayları silmenize ve önemli olanlara odaklanarak etkili kararlar almanızı sağlar" diyor. Unutma, tıpkı bilgisayar sabit disklerinin yeni verileri depolamak için eski verileri silmesi gibi, beyniniz de gereksiz bilgileri ortadan kaldırarak daha verimli çalışmanıza yardımcı olur.

Hafıza kaybı, zekayı harekete geçirebilir

Araştırmada, "Zeki bir beyin her şeyi hatırlayan değil, gereksiz bilgileri eleyerek önemli olanlara odaklanabilen beyindir" ifadesi vurgulanıyor. Bu nedenle hafıza kaybı, zekayı harekete geçirebilir. Peki, bu paradoks nasıl açıklanabilir?

Araştırmacılar, unutmanın gereksiz bilgileri ayıklamamıza ve beyin fonksiyonlarımızı optimize etmemize yardımcı olduğunu belirtiyor. Çelişkili bilgilerin birikmesinden kaçınılması, karar alma süreçlerinde önemli verilerin öne çıkmasına olanak tanır. Unutma, gereksiz detaylarda takılmak yerine bir adım geri çekilmemizi sağlar, bu da karmaşık sorunların çözümünü büyük ölçüde kolaylaştırır. Bilgileri filtreleyerek sadece gerekli olanları hatırlayabilen kişiler, değişen koşullara ve stratejik karar almaya daha iyi uyum sağlarlar. Araştırmalar, beynin belirli bilgileri sınıflandırıp unutarak bilişsel aşırı yüklenmeyi engellediğini ve entelektüel esnekliği artırdığını ortaya koyuyor. Sonuç olarak, unutma beynin bir hatası değil, aksine çevremize uyum sağlamamıza yardımcı olan temel bir işlevdir.

Bazı durumlarda, zihniniz acı verici anıları silmeyi tercih edebilir ve bu da size rahatlama sağlayabilir. Eğer bir gün bir kişinin, bir filmin veya bir şarkıcının adını unutursanız, kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: Hafızanız neden bunu geçici olarak unuttu? Belki de bilinçaltınız, size bir mesaj iletmeye çalışıyordur. Bir dahaki sefere, bir filmin adını veya bir iş arkadaşınızın adını unuttuğunuzda, kendinizi fazla suçlamayın. Çünkü büyük ihtimalle bu, zekâ seviyenizin daha yüksek olduğunu gösteriyor.