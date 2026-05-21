ABD Hazine Bakanlığı verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, Türkiye’nin elindeki ABD tahvili miktarının mart ayı sonu itibarıyla 1,8 milyar dolara gerilediğini ortaya koydu. Şubat ayında bu rakam 16 milyar dolar seviyesindeydi. Söz konusu veri, Merkez Bankası’nın yanı sıra özel sektör ve diğer Türk kurumlarının portföylerindeki menkul kıymetleri de kapsıyor.

MÜDAHALE PİYASALARDA SATIŞ HAREKETLİLİĞİ YAŞATTI

Tahvil varlıklarındaki bu sert düşüş, Orta Doğu’da patlak veren çatışmaların petrol fiyatlarını yükselttiği ve Türk piyasalarında satış baskısının arttığı döneme denk geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liranın aşırı değer kaybetmesini engellemek adına fonlama koşullarını sıkılaştırırken, döviz ve altın varlıklarını kullanarak piyasaya müdahale etti. Bu müdahalelerin bir parçasının da ABD tahvillerinin nakde dönüştürülmesi olduğu değerlendiriliyor.

TCMB, genel politikası gereği piyasa müdahaleleri hakkında açıklama yapmazken ABD hazine tahvili satışlarına ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.

ON YILLIK TREND: 80 MİLYAR DOLARDAN TARİHİ DİPLERE

Türkiye’nin ABD tahvili varlıkları, rezerv biriktirme sürecinin ardından Şubat 2025’te 21 milyar dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak bu rakam, yaklaşık on yıl önce 80 milyar dolar ile zirveyi görmüştü. İki ülke arasındaki siyasi ve jeopolitik anlaşmazlıklar nedeniyle Türk portföyündeki ABD tahvilleri yıllar içinde istikrarlı bir şekilde azalmıştı.

Türkiye, İran savaşının ilk ayında ABD Hazine Tahvillerini elden çıkardı

28 ŞUBAT'TAN BU YANA DOLAR/TL GRAFİĞİ

Günlük Dolar/TL grafiği incelendiğinde, fiyatın 28 Şubat 2026 tarihinden itibaren net bir yükselen kanal formasyonu içinde hareket ettiği ve trendin yönünü yukarı çevirdi. Haftanın dördüncü işlem gününde 45,61 seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kıran kur, an itibarıyla bu yükselen kanalın üst bandındaki direnç bölgesine yakın seyrediyor.

Fiyat grafiğinin Ichimoku Bulutu’nun belirgin bir şekilde üzerinde bulunması, orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin gücünü koruduğunu gösteriyor.

Öte yandan CRSI göstergesinin 73,96 seviyesine yükselerek aşırı alım (doyum) bölgesine ilerlemesi, piyasadaki yukarı yönlü momentumun güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Ama bu doygunluk, direnç yakınlarında kısa vadeli kâr satışları veya kanal içi ufak düzeltme risklerini de gösteriyor.

ENFLASYON VE FAİZLERDE YUKARI YÖNLÜ BASKI

Müdahalelere rağmen, bölgedeki savaşın uzaması Türk lirası üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Yıllık enflasyonun yüzde 32,4’e hızlanmasının ardından Merkez Bankası, geçen hafta yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e yükseltti. Tahvil piyasasında da kayıplar derinleşirken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 35,75 ile rekor seviyeye ulaştı.

Not: Mart ayı verileri, kamuoyuna açıklanan en güncel rakamları yansıtıyor. Nisan ayı verilerinin ise önümüzdeki ay yayımlanması bekleniyor.