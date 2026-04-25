Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Türk Telekom'u 101-91 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 18. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Tolga Akkuşoğlu Anadolu Efes: Larkin 18, Loyd 13, Dozier 16, Poirier 20, Ercan Osmani 10, Beaubois 3, Şehmus Hazer 11, Smits 2, Erkan Yılmaz 2, Jones 6 Türk Telekom: Smith 31, Trifunovic 12, Doğuş Özdemiroğlu 13, Simonovic 4, Alexander 2, Allman 12, Berkan Durmaz 8, Usher 2, Bankston 7 1. Periyot: 29-31 Devre: 55-48 3. Periyot: 79-67

