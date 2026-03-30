Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde İstanbul İstikameti Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.