Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son maçlarda forma giymeyen Arda Güler'in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid yarın deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında konuştu.

'ANLAMAYANLAR BUNU YAPMAK ZORUNDA'

Ancelotti, Real Madrid'in 5 Şubat'ta oynadığı Leganes karşılaşmasının ardından 5 maçta da süre bulamayan Arda Güler'in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Arda Güler için Ancelotti, "Bu, onun ve tüm genç futbolcular için bir süreç Rodrygo, Valverde ve Vinicius'ta da aynısı oldu. Arda Güler olayı diye bir şey yok. Dünyanın en iyi takımlarından birinin parçası olması için zamana ihtiyacı var ve herkes bunu anlıyor, anlamayanlar bunu yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

'İYİ VE OYNAMAYA HAZIR' DEMİŞTİ

La Liga'daki Girona maçının ardından İspanyol bir gazetecinin, son haftalarda forma şansı bulamayan Arda ile ilgili "Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?" şeklindeki sorusu üzerine İtalyan teknik adam, "İyi ve oynamaya hazır." diyerek cevaplamıştı.

Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 27 maçta sahaya çıkarken 3 gol ve 5 asist kaydetti.