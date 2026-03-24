Isparta'da bir okulda 2 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen etkinlik sırasında yaşanan "Andımız" tartışması karakolluk oldu. İddiaya göre bir veli, okul programının Öğrenci Andı okunarak bitirilmesini talep etti. Ancak bu istek üzerine veli ile bazı öğretmenler arasında tartışma çıktı.

Halk TV'de yer alan habere göre, olayın ardından ifade veren veli, amacının sadece haftayı Andımız ile güzel bir şekilde kapatmak olduğunu söyledi. Herhangi bir provokasyon yapmadığını belirten veli, öğretmenlerin kendisine karşı birleşerek baskı kurduğunu ve haklı talebini çarpıtarak farklı bir algı yarattıklarını savundu.

ANDIMIZ OKUNSUN DEDİ, TERÖR PROPAGANDASIYLA SUÇLANDI

Öğretmenler ise olayı çok daha farklı anlattı. Tutulan tutanaklara göre bazı öğretmenler, velinin bu çıkışıyla aslında İstiklal Marşı'nın okunmasına engel olduğunu iddia etti. Hatta bu davranışın "terör propagandası" kapsamına girebileceği öne sürüldü. Karşılıklı suçlamalarla tartışmanın alevlenmesi üzerine okula polis ekipleri çağrıldı.

Yaşanan bu büyük gerginliğin ardından taraflar soluğu karakolda aldı. Veli, kendisine bu ağır suçlamaları yönelten bir öğretmen hakkında "iftira ve hakaret" gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Öte yandan, bir öğretmenin şikayeti üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili bir iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, öğretmenin Andımız'ın okunmasını isteyen veliye "Böyle bir uygulama yasal mevzuata uygun değil" diyerek karşılık verdiği bilgisi de yer aldı.