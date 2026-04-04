Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansı'nın (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde başkentte "1920 Koşusu" düzenlenecek. Etkinlik nedeniyle yarın saat 08.30'dan itibaren bazı cadde ve bulvarlar araç trafiğine kapatılacak.
GMK Bulvarı üzerindeki Anadolu Ajansı binası önünden başlayacak koşu süresince trafiğe kapalı olacak yollar şu şekilde sıralandı:
Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı: Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm (Çift yönlü)
Celal Bayar Bulvarı: Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı
Kazım Karabekir Caddesi: Ulaştırma Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm (Çift yönlü)
Dögol Caddesi: Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısım (Çift yönlü)
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi: İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölüm (Çift yönlü)
Akdeniz Caddesi: Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölüm (Çift yönlü)
Gençlik Caddesi: Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölüm (Çift yönlü)
Anıt Caddesi: Caddenin tamamı (Çift yönlü)
Açıklamada ayrıca, trafiğe kapatılacak olan bu yollara bağlanan tüm cadde, sokak ve varyantların da etkinlik süresince çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.