Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. yıl dönümü ve ANZAK Günü törenleri kapsamında Türkiye’ye geldi. Yeni Zelanda’da derin bir geçmişe ve kültürel mirasa sahip olan ‘’Maori’’ kabilesinin mensubu Kiro, ülkenin ilk kadın Maori Genel Valisi seçildi. “Toprağın İnsanları’’ adıyla anılan Maoriler, haka dansı, ilginç dövmeleri ve savaşçı gelenekleri ile tanınıyor.





BURUNLARINI SÜRTEREK SELAMLAŞIYORLAR



Maoriler çoğunlukla birbirleriyle burunlarını karşısındakine sürterek selamlaşıyor. Ülkedeki nüfusun yüzde 17’sini Maoriler oluşturmakta.





5 yıldır Genel Vali görevinde bulunan ve 26 Nisan’a kadar Türkiye’de kalacak olan halk sağlığın uzmanı 68 yaşındaki Dr. Kiro Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü. Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin giriş kapısında karşıladı.