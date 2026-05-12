Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ulusal Kanal'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Arıkan, Türkiye'nin 2026 yılının sonbaharında bir "baskın seçime" gideceğini söyledi, Meclis'e gelecek varlık barışı düzenlemelerin de bu sürecin altyapısını oluşturduğunu ifade etti.

"GİDİŞAT BASKIN SEÇİMİ GÖSTERİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken verilen "erken seçim tartışmalarının biteceği" vaadinin gerçekleşmediğini kaydeden Arıkan, Türkiye'de bir yönetim krizi yaşandığını vurguladı. Muhalefetin olası bir seçimden kaçmayacağını ve en güzel şekilde mücadelesini vereceğini belirten Arıkan, iktidarın ısrarla seçime ihtiyaç olmadığını söylemesine rağmen, merceği büyüterek bakıldığında gelişmelerin erken seçimden ziyade bir "baskın seçimi" işaret ettiğini söyledi.

"KAYIT DIŞI SERMAYE İLE SEÇİM EKONOMİSİ HAZIRLIĞI"

Arıkan, "Yurt dışından gelecek olan paranın, altının nerden aldın diye sorulmadan kayıt altına alınması ve uzun bir dönem gelir vergisinden muaf tutulması planlanıyor. Bu düzenlemeyle dışarıdan gelecek parayla Türkiye'de bir sıcak para bolluğu oluşacağı ve ülkenin paraya boğulacağı hesabı yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin, işaret fişeğinin Larry Fink'in Türkiye ziyaretinde ateşlendiğini savunan Arıkan, Fink'in Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası başladığına dikkati çekti. Yıllardır esnafın, iş adamlarının ve çalışanların taleplerinin yerine getirilmediğini ifade eden Arıkan, Fink'in taleplerinin ise anında yerine getirilerek Meclis'e taşındığını ve çıkacak bu uygulamayla piyasada rahatlama sağlanacağını dile getirdi.

AK Parti'nin her seçim öncesi uyguladığı "pansuman tedavilerle" ekonomiyi rahatlattığına şahit olduklarını belirten Saadet Partisi lideri, 2018-2023 seçimleri öncesi yüzde 8,5'a düşürülen faizin, seçim sonrasında yüzde 50'lere, enflasyonun ise yüzde 31-32 bandına çıkıp düşürülemediğini hatırlattı.

Aynı senaryonun tekrarlandığını vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

-Madencilerimiz sadece maaşlarını alabilmek için günlerce eylem yapıp Ankara'da gösteri yaptıktan sonra haklarına kavuşurken, kayıt dışı olan ve tırnak içinde ‘kara para’ girişinin önünü açacak uygulamaların TBMM’ye getirilmesini doğru bulmuyoruz. Yurt dışından para getirmenin kuralları ve uygulanması gereken maddeleri varken, bu maddelerin hepsi bypass edilerek yeni bir yol açılıyor. Önceki uygulamada gelmeyen paranın yeni yasayla Türkiye'ye girmesinin planlanması akıllarda soru işaretleri yaratıyor"

Arıkan, söz konusu metotla piyasada yapay bir parasal rahatlama sağlanarak, Türkiye'nin 2026 senesinin sonbaharında bir baskın seçime hazırlandığını ileri sürdü.