Ankara'nın bir dönemin en ünlü kabadayısı olan, aynı zamanda fakir fukaraya yaptığı yardımlarla da tanınan Ahmet Turgut (Kürt Ahmet) 91 yaşında vefat etti.

5 çocuk babası olan Turgut, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Oğullarından Özdemir Turgut memleketleri olan Ankara'nın Haymana ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapmıştı. Yaklaşık 50 yıldır Ankara'nın en ünlü kabadayısı olarak tanınan Ahmet Turgut zaman zaman polis tarafından gözaltına alınmış, kısa süreli olarak da cezaevinde yatmıştı.

PAZAR GÜNÜ CENAZE TÖRENİ OLACAK

Tanınan isimlerden Alaattin Çakıcı tahliye olduğunda ilk ziyaret ettiği isimlerden birisi Ahmet Turgut olmuştu.

Turgut'un cenazesini Pazar günü Gülveren caminde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.