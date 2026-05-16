Ank-Ar Araştırma tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, seçmenin Türkiye’nin yönetimine ilişkin değerlendirmelerini ortaya koydu. Ankette vatandaşlara, “Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye’nin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin “iyi” yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 14,5 olurken, “çok iyi” yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 10,2’de kaldı. Böylece yönetimden memnun olduğunu ifade edenlerin toplam oranı yüzde 24,7 olarak ölçüldü.

Buna karşılık, katılımcıların yüzde 26,3’ü ülkenin “kötü”, yüzde 40,3’ü ise “çok kötü” yönetildiğini belirtti. Toplamda yüzde 66,6’lık kesim, ülke yönetimine olumsuz görüş bildirdi. Kararsız veya fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 8,7 oldu.

Araştırmanın parti seçmenlerine göre dağılımında da dikkat çekici sonuçlar yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin yüzde 55,7’si ülkenin iyi yönetildiğini belirtirken, yüzde 40’lık bölüm ise yönetimi olumsuz değerlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin yüzde 52,7’si yönetimi olumlu bulduğunu ifade ederken, yüzde 41,8’i ülkenin kötü yönetildiği görüşünü dile getirdi.

Muhalefet seçmenlerinde ise memnuniyetsizlik oranlarının daha yüksek olduğu görüldü. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin yüzde 90,4’ü, İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 91,8’i ülkenin kötü yönetildiğini düşündüğünü belirtti.

Araştırmada ayrıca DEM Parti seçmeninin yüzde 78,6’sı ile Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 65,5’inin de mevcut yönetim anlayışından memnun olmadığı kaydedildi.