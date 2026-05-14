Türkiye’de milyonlarca çalışan anneyi yakından ilgilendiren doğum izni reformunda yeni bir döneme girildi. Cumhurbaşkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan genelgelerle, yasal süreci tamamlanan 24 haftalık doğum izninin uygulama esasları belirlendi. Yeni düzenleme, sadece yeni doğum yapacak olanları değil, belirli tarihler arasında doğum yapmış anneleri de kapsıyor.
Doğum izni kaç haftaya çıkarıldı?
Eski sistemde doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olan analık izni, yeni yasayla birlikte toplam 24 haftaya yükseltildi. Bu düzenleme ile anneler, doğum öncesinde yine 8 hafta izin kullanırken, doğum sonrası dinlenme ve bebekle vakit geçirme süresi 16 haftaya çıkarılmış oldu.
Hangi anneler bu haktan yararlanabilecek?
Yeni doğum izni düzenlemesi ayrım gözetmeksizin tüm çalışan anneleri kapsıyor:
- Özel sektör çalışanları,
- Kamu personeli (Memurlar),
- Sözleşmeli personel.
Ayrıca, doktor raporu uygun olduğu takdirde anneler doğum öncesi izinlerini kısaltarak bu süreyi doğum sonrasına ekleme hakkına da sahip olmaya devam edecek.
Geçmişe dönük uygulama: Kimler ek izin alabilir?
Düzenleme kapsamına giren tarihler netleşti. 16 Ekim 2025 dahil olmak üzere bu tarihten sonra doğum yapan ve 1 Nisan 2026 itibarıyla henüz doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan anneler, 8 haftalık ilave izinden faydalanabilecek. Ölü doğum yapan personel de başvuru yapması halinde bu haktan yararlanma hakkına sahip olacak.
Günün Trend Haberleri
Son başvuru tarihlerine dikkat!
Ek 8 haftalık izinden yararlanmak isteyen ve 16 haftalık süresini doldurmuş olan anneler için takvim şu şekilde işleyecek:
Memurlar: En geç 15 Mayıs 2026 Cuma mesai bitimine kadar.
Sözleşmeliler: En geç 22 Mayıs 2026 Cuma mesai bitimine kadar.
Özel Sektör: 15 Mayıs 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamalı.
Not: 16 haftalık izni henüz bitmemiş olan annelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak sistem üzerinden izinleri otomatik olarak 24 haftaya tamamlanacak.
Ödemeler ve süt izni detayları
Süre uzatımı ile birlikte annelerin alacağı iş göremezlik ödeneği (rapor parası) miktarı da arttı. 1 Mayıs 2026 itibarıyla izni devam edenlere 56 günlük ek ödeme otomatik yapılacak. İzni bitmiş ancak kapsama giren annelere ise çalışmadıkları günler için ödeme sağlanacak.
Yeni sistemde süt izni ve yarım gün izin hakları, ilave 8 haftalık sürenin bitimiyle birlikte başlayacak.
Hesaplara en az 41 bin TL ilave ödeme
Yeni düzenleme ile birlikte annelerin cebine girecek olan "geçici iş göremezlik ödeneği" de ciddi oranda arttı. Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 8 haftalık ek sürenin mali tablosu şu şekilde:
8 haftalık ilave ödeme hesabı
|Kalem
|Tutar
|Brüt Asgari Ücret
|33.030,00 TL
|Günlük Ücret
|1.101 TL
|Günlük Rapor Parası (2/3)
|734 TL
|Ekstra Ödenecek Ücret (56 Gün)
|41.104 TL
Toplam rapor parası 123 bin TL'yi buluyor
İzin süresinin uzamasıyla birlikte, asgari ücretli bir annenin alacağı toplam devlet desteği de güncellendi. İşte eski ve yeni sistem arasındaki fark:
|İzin Süresi
|Ödenecek Toplam Ücret
|16 Hafta İzin (Eski)
|82.208 TL
|24 Hafta İzin (Yeni)
|123.312 TL
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.