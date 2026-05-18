Kan donduran olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan ruhsatlı tabancayla ateş açtı.

(Ahmet Bayar)

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından özel araçla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Savran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(Emre Savran)

Olayın ardından Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi’nde Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler, yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere Serik’e götürüldü.

(Bilgin Korkut)

Şüpheli Ahmet Bayar, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Bayar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Oğuz Avcı)

Bayar’ın emniyetteki ifadesinde, olayın yol verme tartışması sonrası geliştiğini öne sürdüğü öğrenildi. İfadesinde, “Dün akşam Serik Cuma Pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftaki bir araçtan bana selektör yapıldı. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Yaklaşık 500 metre ileride, selektör yapan araçtan inen 4 kişi üzerime yürüdü. Kolumdan tutarak beni araç içine çekmeye çalıştılar. Bunun üzerine yanımda bulunan ruhsatlı tabancayla ateş ettim” dediği belirtildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Emre Savran, Oğuz Avcı ve Bilgin Korkut’un cenazeleri, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Akbaş Mezarlığı’nda toprağa verildi.