Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 54 sayfalık iddianameye göre, iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ile Murat Ayhan B., 2025 yılı 'Sağlık Sektörüne Yönelik Programlı Teftiş' kapsamında Antalya'da görevlendirildi. İki müfettişe, üç özel hastaneyi denetleme görevi verildi. Müfettişler, 9 Mayıs 2025'te daha önceden tanıdıkları ve danışmanlık şirketi de bulunan eski SGK Antalya İl Müdürü Selim E. ile iletişime geçti.

‘YANLIŞLIKLA OLDU’

İddianameye göre, 2 müfettiş, Selim E.'ye denetleyecekleri hastanelerin isimlerini verip hazırlıklı olmalarını istedi. Müfettişler ile eski il müdürü arasında zımni anlaşma yapıldı. İddianamede, bu anlaşmayla müfettişlerin hastanelerde denetim ve teftişi güçleştireceği, Selim E.'nin de kişisel menfaat karşılığında iş yerlerinin denetimi sorunsuz geçirmelerini sağlayarak, sıkıntılarını çözeceği kaydedildi.

Soruşturma dosyasına göre müfettişler, görev listelerinde yer almayan ancak Selim E.’nin danışmanlık verdiği iki tıp merkezine giderek denetim başlattı. Daha sonra bu durumun “yanlışlık” olduğu belirtilerek resmi görevlendirme alındı. Denetimler sırasında iş yeri sahiplerine yüksek tutarlı para cezaları ve kapatma riskleri hatırlatılarak baskı kurulduğu, bu süreçte Selim E.’nin aracı olduğu ifade edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İki tıp merkezinin sahibi H.U., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz 2025'te, Selim E.'nin gittiği tıp merkezine gizli kamera yerleştirdi. Selim E., olay tarihinde hastane sahibinin odasında 90 bin Avro’yu poşet içerisinde teslim aldı.

Bu sırada aynı hastane içinde bulunan başmüfettiş Murat Ayhan B.'yi arayan Selim E., "Üstadım şimdi Hidayet Bey'in yanına geldim, emanetinizi aldım. Ben ofise doğru geçiyorum" dediği kayıtlara yansıdı. Hastaneden ayrılan Selim E.'ye, aracına binmek isterken Mali Suçlar Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yapıldı.

Selim E.'nin elindeki poşetten 90 bin Avro çıktı. Selim E.'nin yanı sıra iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. gözaltına alındı. Selim E. savcılıktaki ifadesinde, 90 bin Avro’nun daha önceki danışmanlık hizmetinin karşılığı olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından tutuklanan 3 sanık, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Rüşvet almaya teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Yargılama sürecinde sanıklar suçlamaları reddetti. Selim E., paranın geçmiş danışmanlık hizmetlerine ait olduğunu savunurken, müfettişler ise kendilerine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Mahkemede dinlenen tanıkların ardından savcı, üç sanığın “rüşvete teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını talep