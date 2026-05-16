İngiltere'den Türkiye'ye doğru yola çıkan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Bristol-Antalya seferini gerçekleştirmek üzere dün saat 18.40'ta Bristol Havalimanı'ndan havalanan SunExpress Havayolları’na ait XQ-585 sefer sayılı uçağa, havada olduğu esnada bomba ihbarı yapıldı.
Kalkıştan kısa bir süre sonra yapılan ihbar nedeniyle kokpit ekibi hızlıca acil durum (Squawk 7700) sinyali verdi. İngiltere hava sahasında yaşanan alarm durumu sonrası, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon tipi savaş uçakları acil kalkış yaparak yolcu uçağına havada eşlik etti. Güvenlik protokolleri gereği uçağın en yakın ve güvenli nokta olan Londra Stansted Havalimanı’na yönlendirilmesine karar verildi.
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
TC-SRG kuyruk tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, pist ve apronda alınan olağanüstü güvenlik önlemlerinin ardından Londra Stansted Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Yapılan incelemelerin ardından herhangi bir patlayıcı maddeye veya olumsuzluğa rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu kesinleşti. Soruşturma sürüyor.