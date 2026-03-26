Mart ayının sonuna yaklaşılırken kira gelirlerine ilişkin beyanname verme süresi de bitiyor. Bu süreçte ev sahiplerinin yalnızca konut kira gelirlerini değil, farklı kaynaklardan elde ettikleri kazançları da vergi dairesine bildirmesi gerekiyor. Özellikle apartmanların dış cephelerinden sağlanan reklam gelirleri de bu kapsama giriyor.

KAPSAM SADECE KİRA GELİRLERİYLE SINIRLI DEĞİL

Dünya gazetesine konuşan vergi uzmanı ve mali danışman Deniz Eresen’e göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesi uyarınca belirli bir sınırı aşan gelirler vergiye tabi tutuluyor. Bu durum yalnızca kira gelirleri için geçerli değil, apartman dış cephelerinden elde edilen reklam kazançları da aynı şekilde beyan edilmek zorunda.

ORTAK ALAN GELİRLERİ DE BEYANA DAHİL

Apartmanların ortak kullanım alanlarından elde edilen gelirler de vergilendirme kapsamında yer alıyor. Örneğin, bir binanın dış cephesinin reklam alanı olarak kiraya verilmesi durumunda elde edilen kazanç kat maliklerine paylaştırılıyor. Bu gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak değerlendiriliyor.

Benzer şekilde, çatılara ya da ortak alanlara kurulan baz istasyonlarından elde edilen gelirler de aynı kapsamda ele alınıyor. Kat maliklerinin, kendi paylarına düşen tutar belirlenen sınırı aşarsa beyanname vermesi gerekiyor.

KRİTİK SINIR 330 BİN TL

2025 yılı için belirlenen beyan sınırı 330 bin TL olarak uygulanıyor. Faiz, kira ve diğer gelir kalemlerinin toplamı bu tutarı aşarsa beyanname verilmesi zorunlu hale geliyor.

Toplam gelir bu sınırın altında kalırsa beyan zorunluluğu bulunmuyor. Bu durumda ilgili kazançlar beyanname dışında bırakılıyor.

ŞİRKETLER STOPAJ YOLUYLA VERGİ ÖDÜYOR

Reklam veren şirketlerin de vergi yükümlülüğü bulunuyor. Şirketler, ev sahiplerine yaptıkları ödemeler üzerinden yüzde 20 oranında vergi kesintisi yaparak bunu doğrudan Maliye’ye aktarıyor. Böylece verginin bir kısmı kaynakta tahsil edilmiş oluyor.

Beyanname verilmemesi durumunda ciddi yaptırımlar gündeme gelecek.