CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde ara seçim gündemiyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret edeceğini açıkladı. Özel “Çok iddialı da bir hamlemiz olacak. Anayasanın ara seçimi emrettiği günlerdeyiz” dedi ancak gazetecilerin “Neyi kastettiniz?” sorusuna “O gün açıklayacağız” demekle yetindi. Özel seçim sandığını getirmek için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Özgür Özel’in bu ifadeleri Ankara kulislerinde “TBMM’de 30 sandalyenin boşaltılıp ara seçime zorlama hamlesi” olarak yorumlandı.

TBMM’de şu anda 8 boş sandalye boş bulunuyor ve anayasanın 78. maddesine göre ara seçim zorunluluğu için 30 sandalyenin boşalması gerekiyor. 22 CHP’li istifa ederse sayı 30’a çıkıyor. Meclis kabul ederse de 3 ay içinde seçime gidilecek. İstifalara ret oyu veren, sandıktan kaçan parti konumuna düşecek.

Erdoğan’a, “Korkmuyorsan sandığı getir” çağrısı yapan Özgür Özel “Ara seçimle ilgili Meclis Başkanı’nın da alması gereken bir tutum var” dedi.