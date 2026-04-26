ABD'de otomobil piyasası verilerine göre, mart ayında perakende kanalları üzerinden yaklaşık 1,62 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşti. Şubat ayında 1,37 milyon seviyesinde olan satış rakamlarındaki bu ivme, günlük satış temposunu son bir yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Sıfır araçların ortalama satış fiyatının, ikinci el araçların 25 bin 390 dolarlık liste fiyatının iki katına ulaşması, tüketici tercihlerini belirleyen temel faktör olarak kayda geçti.

STOKLAR 2019'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Artan talep dalgası, bayilerdeki toplam ikinci el araç stokunun mart ayı sonunda 1,95 milyon adede gerilemesine yol açtı. Bu rakam, 2019 yılından bu yana kaydedilen en düşük stok miktarı olarak saptandı. Bir önceki aya göre yüzde 8,3 oranında azalan stoklar, piyasada üst üste üçüncü ayda da daralmanın sürdüğünü gösterdi. Özellikle uygun fiyatlı segmentte arz sıkıntısının derinleştiği ve piyasadaki genel araç arz süresinin 37 güne kadar indiği bildirildi.

15 BİN DOLAR ALTI ARAÇLARDA ARZ KRİZİ

Piyasa analizleri, 15 bin doların altında satılan araçlarda stok süresinin 27 güne kadar düştüğünü ortaya koydu. Talebin en yoğun olduğu bu segmentte araçların satış hızı, genel pazar ortalamasının üzerine çıktı. Fiyatların yıl genelinde dar bir bantta hareket etmesine rağmen, stok miktarındaki düşüşün devam etmesi durumunda arz-talep dengesinin alıcı aleyhine değişebileceği öngörülüyor.

PAZARIN YARISI BEŞ MARKANIN ELİNDE

Mart ayı verilerine göre ikinci el otomobil pazarındaki toplam satışların yüzde 51’i beş marka üzerinde yoğunlaştı. Tüketicilerin en çok tercih ettiği markalar Ford, Chevrolet, Toyota, Honda ve Nissan olarak açıklandı. Sektör temsilcileri, sıfır araç fiyatlarındaki yüksek seyir ve geçmişteki tedarik zinciri aksamalarının ikinci el piyasasını canlı tutmaya devam ettiğini bildirdi.