Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda bulundurulması zorunlu güvenlik ekipmanlarının kapsamı genişletildi. Daha önce zorunlu olan yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektöre ek olarak birçok yeni ekipman da listeye dahil edildi.

ARAÇLARDA YENİ EKİPMAN DÖNEMİ

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre sürücülerin artık araçlarında pense, tornavida ve çeşitli yedek ampuller bulundurması gerekecek. Ayrıca stepne ya da lastik şişirme kiti, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko da zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı.

BİRÇOK SÜRÜCÜDE EKSİK ÇIKTI

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı araç sahipleri, araçlarında bulunması gereken ekipmanların eksik olduğunu ifade etti. Uzmanlar ise sürücülerin araçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Uzmanlara göre uzun yol öncesinde sadece yakıt seviyesini kontrol etmek yeterli değil. Güvenlik ekipmanlarının eksiksiz olması da büyük önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında artan araç yangınlarına dikkat çeken uzmanlar, acil durumlarda tornavida gibi ekipmanların hayati rol oynayabileceğini belirtiyor.

ACİL DURUMLARDA KRİTİK ROL OYNUYOR

Araçta meydana gelebilecek yangın ya da kaza gibi durumlarda akü kutup başlarının sökülmesi, cam kırılması veya araç müdahalelerinde temel el aletlerinin sürücülere önemli kolaylık sağladığı vurgulanıyor. Yetkililer, sürücülerin yola çıkmadan önce zorunlu ekipman listesini mutlaka gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatıyor.