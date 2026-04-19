Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaleti, film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık vakasına sahne oldu. Lüks araçlarına yabani hayvan saldırısı süsü vererek sigorta şirketlerinden tazminat almaya çalışan bir grup şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakayı ele verdi.

KAYITLAR ŞÜPHE ÇEKTİ

Olay, bir grup araç sahibinin sigorta şirketlerine "araçlarımıza ormanda ayı girdi ve büyük çapta hasar verdi" diyerek başvurmasıyla başladı. Başvuru dosyasına delil olarak sunulan güvenlik kamerası görüntülerinde, dev bir ayının lüks araçların içine girerek koltukları ve döşemeleri parçaladığı görülüyordu.

Ancak tazminat miktarının yüksekliği ve olayların benzerliği sigorta müfettişlerini şüphelendirdi. Uzman biyologlar ve görüntü analiz uzmanları tarafından incelenen kayıtlarda, "ayı"nın hareketlerinin doğal olmadığı, eklemlerinin bir insana ait olduğu tespit edildi.

KOSTÜM BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, kamera kayıtlarında kullanılan profesyonel ayı kostümü ve pençe aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin, bu yöntemi kullanarak farklı sigorta şirketlerinden on binlerce dolarlık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

ABSÜRT SOYGUNLAR TARİHİNE GEÇTİ

Yetkililer, gözaltına alınan şahısların bu yöntemi planlı ve sistematik bir şekilde uyguladıklarını bildirdi. Şüphelilerin, pençe izlerinden iç mekandaki hasara kadar her detayı "doğal bir saldırı" gibi göstermek için titizlikle çalıştıkları ifade edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, yetkililer bu davanın sigorta dolandırıcılığı tarihindeki en yaratıcı ama en absürt girişimlerden biri olduğunu kaydetti.