Sheffield’ın sessiz bir çıkmaz sokağında, 25 yıllık bir Köknar ağacı, mülkiyet sınırları ve "kuş gürültüsü" üzerine çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle dikey olarak tam ortadan kesildi. Proje yöneticisi Bharat Mistry’nin bahçesinde yükselen 16 feet’lik ağaç, şimdi sadece yarım bir gövdeyle ayakta kalarak sosyal medyada viral olan bir "modern sanat" eserine dönüşmüş durumda.

25 yıllık dostluktan 'siyah çöp poşetli' savaşa

Mistry ailesi ile 70’li yaşlarındaki komşuları Graham ve Irene Lee, pandemi dönemine kadar oldukça iyi anlaşıyordu. Hatta çocuklar birlikte oynuyor, komşular birbirinin çöp kutularını içeri alıyordu.

Bay Lee, geçtiğimiz mart ayında ağaçtaki kuşların çok ses çıkardığından ve bungalovunun önündeki araç yolunu kirlettiğinden şikayet etmeye başladı.

Gerginlik, Bay Lee'nin kuşları kaçırmak için ağaca siyah çöp poşetleri asmasıyla tırmandı. Uzlaşma çabaları sonuç vermeyince, cuma günü profesyonel bir ağaç cerrahı ekibi sokağa girdi.

"Yalvardık ama dinlemediler"

Bay Mistry ve ailesi, çeyrek asırdır bahçelerinin bir parçası olan ağacın "hacklenmesini" dehşet içinde izledi.

Teknik olarak Bay Lee, kendi mülkiyet sınırına sarkan dalları kesme hakkına sahipti, ancak Mistry, "Neden 25 yıl sonra?" diye soruyor: "Arazisine sadece 3 feet girmişti ve dallar baş seviyesinin çok üzerindeydi. Yalvardık ama kararlarını vermişlerdi."

Ağacın fotoğrafı Jeremy Vine’ın televizyon programına gönderilince, olay bir anda yerel bir dramadan küresel bir internet fenomenine dönüştü.

Yerel halk, ağacı kendi gözleriyle görmek için köpek gezdirme rotalarını değiştirmeye başladı. Birçok kişi durup fotoğraf çekerken, ağaç sosyal medyada yüzlerce komik "meme" içeriğine konu oldu.

Bay Mistry, insanların ilgisinden memnun değil: "Bakmak üzücü, ama insanların fotoğraf çekmek için durması bir mahremiyet ihlali gibi hissettiriyor."