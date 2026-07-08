PAA’nın resmi açıklamasına göre, Pakistan Donanması (PN) ve Pakistan Deniz Güvenliği Ajansı (PMSA), 12 saatlik arama-kurtarma çalışmasının ardından enkazı denizde tespit etti ve tanımladı. Enkaz, Ormara’nın yaklaşık 53 deniz mili güneyinde çıkarıldı. Uçak, 7 Temmuz akşamı navigasyon sorunu bildirdikten sonra radardan kaybolmuştu. Uçaktaki 5 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. (

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.