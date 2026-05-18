İspanya LaLiga ekibi Real Madrid’de oynayan milli oyuncumuz Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Arda için 80 milyon Euro'ya varan bir teklif geldi. Habere göre Real Madrid yönetimi, Arda Güler'e yapılan bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Milli oyuncuyu kulübün dokunulmazları arasında gören Real Madrid, Arda Güler ile uzun soluklu bir kariyerin hayallerini kuruyor.

TEKLİF ARABİSTAN’DAN GELDİ

Arda Güler'e yapılan 80 milyon Euro'luk teklifin Suudi Arabistan'dan geldiği de aktarıldı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 resmi maçta mücadele eden Arda, 6 gol ve 14 asist yaptı. Milli Takımımızla Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Arda, çalışmalarını sürdürüyor.