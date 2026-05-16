İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, bu sezon performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Eflatun beyazlı takımda yaşanan kaotik süreçte forma süresi zaman zaman azalan milli yıldız için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

90 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

İspanyol basınından Dario AS’ın haberine göre Premier Lig devi Arsenal, Arda Güler’i transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinin milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Haberde Arda Güler için konuşulan transfer bedelinin 90 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

Arsenal'in Real Madrid ile transfer konusunda anlaşması halinde Fenerbahçe'nin de kasası dolacak. Sarı lacivertliler ile İspanyol devinin anlaşmasına göre sonraki satıştan pay bulunuyor. Haberin detayında Arsenal'in transferi tamamlaması halinde Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 18 milyon Euro girecek.