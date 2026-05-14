Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, nisanda gösterdiği performansla kulüpte ayın en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Bayern Münih ağlarına birbirinden güzel iki gol gönderen 21 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmanın ardından talihsiz bir sakatlık yaşayarak sezonu kapattı.

Öte yandan Arda'nın sakatlığı süresince Real Madrid'de sular bir an olsun durulmadı. En çok öne çıkan olay ise Tchouameni ile Valverde arasında yaşanan kavga oldu... Antrenmanda takışan ikilinin kavgası büyümüş ve son olarak Valverde hastaneye kaldırılmıştı. Kulüp ise disiplin soruşturmasının başlatıldığını duyurmuştu.

"14" NUMARA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İspanyol devinde iki oyuncuya 500 binden 1 milyon euroya kadar para cezası verilmiş ve kulüp başkanı Florentino Perez, kupasız tamamlanan sezonun ardından seçim kararı aldığını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu seçilen Arda Güler'in, ödülünü alırken üstüne giydiği "14" numaralı antrenman forması ortalığı karıştırdı...

Eflatun-Beyazlılarda "15" numaralı formayı giyen milli yıldızın, Tchouameni'nin forma numarası olan "14" numaralı antrenman forması ile poz vermesi, kavgada Fransız futbolcuyu desteklediği şeklinde yorumlandı.

"HİÇBİR MESAJ ANLAMI TAŞIMIYOR"

Bazı taraftarlar ise sosyal medyadaki yorumlarında, sezon ortasında yol ayrımına gidilen teknik direktör Xabi Alonso'nun da futbolculuğu döneminde 14 numarayı giydiğinin altını çizdi. Yorumların çoğunluğunda ise antrenmanlarda futbolcuların resmi forma numaraları dışında da numaralar kullandığı, çoğunlukla rastgele tercihler yapıldığı vurgulanarak Arda Güler'in hiçbir mesaj kaygısı taşımadığı belirtildi.

Bu sezon Real Madrid adına 50 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asist ile 20 gole direkt katkı sağladı. 21 yaşındaki milli yıldızın Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 90 milyon euro...