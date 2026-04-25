La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'le karşılaştı. La Cartuja'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Real Madrid 17. dakikada Vinicius Jr ile öne geçti. 90+4. dakikada Bellerin'in kaydettiği gol maçın skorunu tayin etti. Madrid ekibi bu sonuçla puanını 74'e yükseltti ve şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı. 82 puanı bulunan lider Barcelona 1 maç eksiği ile Real Madrid'in 8 puan önünde yer aldı. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Eflatun-beyazlılar maç boyunca Arda Güler'in eksikliğini hissetti. LaLiga'nın bir sonraki haftasında Real Madrid, Espanyol'a konuk olurken, Betis ise Real Oviedo karşısında 3 puan arayacak.

