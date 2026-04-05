LaLiga'da Real Madrid, 30. hafta maçında deplasmanda Mallorca'ya 90+1'de kalesinde gördüğü golün ardından 2-1 mağlup oldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçın 72. dakikasında yerini Thiago Pitarch'a bıraktı. İspanyol basını alınan sürpriz yenilginin faturasını Alvaro Arbeloa'nın Arda Güler tercihine bağladı.

'ARDA SONRASI ORTA SAHA ÇÖKTÜ'

İspanya'nın önde gelen yayın organlarından Marca, yenilginin en büyük payını Arda Güler'in oyundan çıkmasına verdi. Yapılan değerlendirmede "Topa sahip olduğu her pozisyonda etkiliydi. Sürekli tehlike yaratmaya çalıştı. Madrid'in ilk atağında Mbappe'ye iyi bir ara pası verdi. Kendi ceza sahası içinde topu oynamaya çalışarak işleri gereğinden fazla karmaşıklaştırdı. İlk yarının en iyi fırsatlarından birinde Mbappe'ye muhteşem bir ara pası verdi. Leo Roman'ın iyi bir kurtarışla önlediği harika bir vole vuruşu da var. Madrid'in gole çok ihtiyacı olduğu bir anda tekrar oyundan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.

Mundo Deportivo "Fiziksel durumu elverdiği sürece Real Madrid'in en iyi oyuncularından biriydi." ifadeleri ile Arda Güler'e övgü yağdırırken AS'ta ise “Özellikle ilk yarıda Mbappe'ye verdiği ve iyi bir fırsat yaratan pas başta olmak üzere son bölgede bazı iyi işler yaptı ancak oyunu yönlendiremedi. Ayrıca Leo Román'ın harika bir kurtarış yaptığı pozisyonda gol atma şansı da yakaladı.” ifadeleri yer aldı.

Sport da Arda'nın oyundan çıkışına sitem etti. Sport'ta yer alan değerlendirmede "Maça çok iyi başladı ve ilk yarıda Mbappe'yi büyük bir kolaylıkla buldu. Türk oyuncu, üç kez pozisyon yarattı ancak Mallorca kalecisi olağanüstü bir performans sergiledi. Mallorca'nın golünden sonra, Arda Güler'in ortadan kaybolması nedeniyle Madrid'in orta sahası çöktü. Son dakikalarda Pitarch'a yerini bıraktı." sözlerine yer verildi.

SORUMLULUĞU KABUL ETT

Maçın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa ise “Bu yenilgi benim hatam ve bunu oyunculara da söyledim. Tamamen benim sorumluluğumda.” ifadelerini kullanarak sorumluluğu üzerine aldı.