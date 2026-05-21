Sergen Yalçın ile yol ayrımına giden Beşiktaş'ta yerli adaylar arasında Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da yer alıyordu. Bu sezon takımıyla Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan genç çalıştırıcı, ligin son maçında Kolos'a 1-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BEŞİKTAŞ İDDİALARINA CEVAP

Beşiktaş ile anılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Turan, iddialarla ilgili "Beşiktaş gibi büyük bir takımla ismimin anılması benim için bir onur, gurur. Ancak yönetimimizle birlikte büyük hayaller kurduk ve geleceğim oldukça açık" diye konuştu.

Bu sezon Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde şampiyon olan Turan, Avrupa Konferans Ligi'nde ise yarı finali görmüş ve İngiliz ekibi Crystal Palace'a toplamda 5-2'lik iki maç sonucunda finalin kapısından dönmüştü.