Ukrayna Premier Lig'de 21. haftanın erteleme maçında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi. Valeriy Lobanovskyi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk puanını 57'ye yükselterek en yakın rakibiyle arasındaki farkı 6'ya çıkardı. Arda Turan'ın öğrencileri ligde bir sonraki maçta Kudrivka deplasmanına konuk olacak.

AVRUPA’DA DA DURDURULAMIYOR

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, sadece ligde değil Avrupa’da da adından söz ettiriyor.

Ligde en yakın rakibinin 6 puan önünde, 16 maçlık yenilmezlik serisiyle zirvede olan Shakhtar, Konferans Ligi’nde ise yarı final'e kaldı. Genç çalıştırıcı, görevdeki ilk sezonunda hem lig hem de Avrupa şampiyonu olmak istiyor.